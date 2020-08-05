На митинге соперницы Лукашенко задержали 18 человек

Полиция Белоруссии задержала активистов перед несогласованной акцией в поддержку Светланы Тихановской.

На митинге соперницы Александра Лукашенко задержали 18 человек. Об этом сообщила местная общественная кампания "Правозащитники за свободные выборы". По данным специалистов, полиция поймала нескольких белорусов на несостоявшемся пикете в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Активисты рассказали, что еще до начала митинга правоохранительные органы направили на место проведения коммунальную технику и трактор. Около место проведения рабочие открыли люк, а саму площадку огородили турникетами. Специалисты коммунальных служб решили высадить на участке цветы.

Тихановская объявила о том, что у властей возникла острая необходимости провести "ремонтные работы" именно во время проведения митинга. Полиция призвала собравшихся граждан покинуть территорию. Затем прошли отдельные задержания. на данный момент известно, что из 18 людей трое уже отпущены по домам. В отношении одного из них составлен административный протокол об участии в несанкционированном мероприятии.

Главной сопернице Лукашенко отказали в предвыборной рекламе.

Видео: Youtube/Страна для жизни