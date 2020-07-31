Главной сопернице Лукашенко отказали в предвыборной рекламе

Предвыборную рекламу должны были разместить на семи билбордах в Гомельской области.

Главной сопернице президента Белоруссии Светлане Тихановской отказали в предвыборной рекламе. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на Объединенный штаб кандидата в президенты.

Изначально Тихановская подписала соглашение с государственной организацией "Гомельоблреклама". Компания должна была разместить предвыборную рекламу на семи билбордах. Как сообщили в штабе главной соперницы Лукашенко, это было единственная компания, которая "в принципе согласилась оказать нам такую услугу". Спустя время, директор организации позвонил и извинился за то, что не выполнил договор. Он объяснил, что Гомельский областной исполнительный комитет запретил ему размещать рекламу.

Местные власти не стали комментировать сложившуюся ситуацию. В штабе Тихановской подчеркнули, что "Минскреклама" также отказалась от сотрудничества и размещения плакатов на территории страны.

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Видео: Youtube/Страна для жизни