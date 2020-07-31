Элджея госпитализировали с коронавирусом

Артист не уточнил, что именно произошло.

В Москве госпитализирован рэпер Элджей (Алексей Узенюк). В своём профиле в Instagram-stories исполнитель заснял видео из машины скорой помощи.

Об инциденте стало известно несколько часов назад. Известный российский рэпер выложил Instagram-stories, в которой заснял свои ноги лежащими на кушетке скорой помощи. Также рэпер добавил фильтр с летающими бабочками.

Напомним, что 26 июля известный рэпер и его жена Анастасия Ивлеева сделали посты в Instagram о том, что заразились COVID-19. Ивлеева рассказала, что сначала вирус проявился в виде простуды у Элджея, а затем и у нее. Её муж разместил в stories видео, в котором заявил:

У меня корона, значит, я король. А если я король, значит, у нас есть будущее.

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Фото и видео: Instagram / sayonaraboy, _agentgirl_