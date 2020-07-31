В социальных сетях собирают заявки от граждан, желающих поучаствовать в съемках сериала "За час до рассвета".

Жителям Твери предложили сняться в сериале с Константином Хабенским. В этой связи, ограничено движение транспорта. Об этом сообщает администрация города.

Съёмки начались в Твери 30 июля и продлятся до 25 декабря. Одной из съемочных площадок сериала станет легендарный Двор Пролетарки. Съемочная группа начала установку декораций. Сейчас идет набор актеров массовых и групповых сцен. Требования к кандидатам: мужчины и женщины, желательно пожилого возраста. Также местных жителей предупредили, что в связи со съемками, в определенные дни, будет ограничено движение транспорта.

Сериал "За час до рассвета" повествует о послевоенном времени. Тогда зародилось бесчисленное количество банд мародеров. Главную роль исполнит народный артист России Константин Хабенский. Кроме того, в съемках примут участие актеры Андрей Бурковский, Артур Ваха, Артур Смольянинов и многие другие.

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Фото: www.kino-teatr.ru

Видео: Youtube/Алексей Минаев