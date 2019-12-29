Актер объявил об уходе на закрытом собрании труппы.

Народный артист России Сергей Гармаш покинул театр "Современник". Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на источник в театре.

Газета "Московский комсомолец" опубликовал фрагменты письма. По словам Гармаша, в театре сложилась "чудовищная ситуация" после смерти художественного руководителя "Современника" Галины Волчек. Артист рассказал, что кабинет Волчек был мгновенно разрушен.

Выпущены диалоги, посвященные юбилею Победы, часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу. - Сергей Гармаш, народный артист России

Актер добавил, что "идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни". Напомним, что Гармаш работал в "Современнике" с 1984 года.

Ранее мы сообщили, что неизвестные напали на торговый центр в Берлине.

Фото: официальный сайт Московского театра "Современник"

Видео: Youtube/Московский театр "Современник"