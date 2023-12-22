Спектакль "203—205"

Спектакль "Современника" с Мариной Неёловой и Леонидом Ярмольником покажут в Петербурге 29 марта. Он пройдет в ДК "Выборгский". Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Зрителям предлагают увидеть душевную постановку по пьесе Нила Саймона "Калифорнийская сюита". Действие спектакля происходит в наши дни в одном из самых роскошных отелей Лос-Анджелеса. Соседние номера занимают двое немолодых людей. Герои даже не знают, что столкнулись в жизни с одинаковыми трудностями, и победить их они смогут только благодаря всесильной любви.

"203—205" — это лирическая комедия о чувствах, которые позволяют людям найти возможность услышать и простить друг друга даже в самых сложных ситуациях. Это история поможет осознать, что главная ценность в жизни — любовь.

Фото: Современник (сайт)