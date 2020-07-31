Неизвестные напали на торговый центр в Берлине. Об этом сообщают очевидцы в Twitter и издание Bild.
О происшествии стало известно несколько часов назад. Инцидент произошел в районе Кройцберг, в торговом комплексе в Хазельхайде на Херманнплац. Издание Bild уточняет, что это было вооруженное нападение. По предварительным данным злоумышленники напали на инкассаторов.
На кадрах видно, что на месте работают спасатели и полицейские. Сообщается, что есть пострадавшие.
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Фото: Twitter / Florian Warweg
Видео: Twitter / Faytuks News
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