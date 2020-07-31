Ближайшая станция метро закрыта. Район оцепили сотрудники правоохранительных органов.

Неизвестные напали на торговый центр в Берлине. Об этом сообщают очевидцы в Twitter и издание Bild.

О происшествии стало известно несколько часов назад. Инцидент произошел в районе Кройцберг, в торговом комплексе в Хазельхайде на Херманнплац. Издание Bild уточняет, что это было вооруженное нападение. По предварительным данным злоумышленники напали на инкассаторов.

На кадрах видно, что на месте работают спасатели и полицейские. Сообщается, что есть пострадавшие.

Ранее мы сообщили, что строительство "Северного потока -2" может возобновиться после 3 августа

Фото: Twitter / Florian Warweg

Видео: Twitter / Faytuks News