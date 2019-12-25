В регуляторе заверили, что жалоба, поданная в Датский апелляционный совет по вопросам энергетики, не будет иметь немедленного приостанавливающего действия.

Строительство "Северного потока -2" может возобновиться после 3 августа. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Датское энергетическое агентство (DEA).

Агентство внесло изменения в разрешение для Nord Stream 2AG на строительство "Северного потока –2" в водах Дании. Теперь компания может пользоваться судами динамического и якорного позиционирования. Как уточняет агентство, подлежащий достройке маршрут газопровода проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химоружием.

Напомним, что строительство "Северного потока -2" предполагает создание газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии.

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