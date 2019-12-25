Экс-мэр умер в столичной клинике на 60-м году.

Скончался бывший мэр Калининграда Юрий Савенко. Об этом сообщил "РИА Новости" депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук.

Савенко госпитализировали в одну из больниц в Калининграде после полученной травмы головы. В феврале он впал в кому. После этого, его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Там он находился под наблюдением врачей. По словам Александра Ярошука, последние месяцы экс-мэр находился в тяжелом состоянии.

Напомним, Юрий Савенко занимал пост мэра Калининграда с 1998 по 2007 годы. Затем его назначили депутатом Госдумы от Калининградской области. В декабре 2011 года он стал руководителем представительства Калининградской области в Москве. В этой должности Савенко проработал до 2012 года.

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