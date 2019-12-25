Глава государства потребовал от правительства предоставить ему идеи по изменениям в законодательство, которые поступили в рабочую группу по Конституции, о не попали в Основной закон.

Президент России Владимир Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующий доклад президенту должны представить премьер-министр Михаил Мишустин, депутат Павел Крашенинников, сенатор Андрей Клишас и специалист по конституционному праву Талия Хабриева. Документ должен лежать на столе Путина до 15 декабря.

В начале июля российский лидер заявил, что инициативы граждан не были учтены в Конституции, но представляют ценность для общества. Он подчеркнул, что идеи россиян должны быть реализованы либо в законах, либо в подзаконных актах.

Ранее мы сообщили, что Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии.

Фото: kremlin.ru