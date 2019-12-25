Гармаш поможет восстановить Херсонский музыкально-драматический театр

Владимир Сальдо напомнил, что актер начинал свою карьеру в данном театре.

Российский актер Сергей Гармаш планирует участвовать в восстановлении деятельности Херсонского областного академического музыкально-драматического театра. Соответствующее заявление сделал в рамках брифинга по организации акции "Книги - Донбассу" руководитель военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

Приехал на родину, в Херсон, наш с вами общий друг и один из любимых актеров всей России Гармаш Сергей Леонидович… Сказал, что он подключится к восстановлению работы нашего театра…Он в нем начинал свою деятельность как актер. Владимир Сальдо, глава Херсонской области

Напомним, что в рамках специальной военной операции российские военные взяли под контроль Херсонскую область, а также приазовскую часть Запорожской области, находящейся на юге Украины. В указанных регионах сформированы военно-гражданские администрации. Там введен в оборот рубль, ведется вещание российских телеканалов и радиостанций. Также власти регионов объявили о планах стать субъектами РФ.

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Фото и видео: Вконтакте / ЕДИНАЯ РОССИЯ