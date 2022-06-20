В сети выложили первый тизер полнометражного фильма "Чебурашка"

Картина создавалась при поддержке Yellow, Black & White, START, телеканала "Россия 1" и "Союзмультфильма". Сюжет пока не раскрывается.

Дистрибьютер фильмов "Централ Партнершип" выложил на своем YouTube-канале первый тизер полнометражного фильма "Чебурашка", созданного при участии Yellow, Black & White, START, телеканала "Россия 1" и "Союзмультфильма".

Подробный сюжет картины с любимым анимационным героем пока не раскрывают. Известно лишь, что приключения Чебурашки будут проходить в апельсиновой роще далекого государства.

Отметим, что большинство героев станут прототипами персонажей советского мультфильма. Речь идет, в частности, о садовнике Геннадии, которого сыграет Сергей Гармаш и директоре шоколадной фабрики Римме (роль исполнит Елена Яковлева).

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Видео: YouTube / Central Partnership