"Бэтмена" с Робертом Паттинсоном покажут в российских кинотеатрах

Премьера в стране стала возможна за счет договоренности Warner Bros. с дистрибьюторами.

Фильм Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли официально выйдет в российских кинопрокат не смотря на решение Warner Bros. об уходе из страны. О этом сообщил представитель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в интервью газете "Ведомости".

По словам руководителя, супергеройский фильм можно будет увидеть на экранах примерно трети площадок в стране, которые обладают соответствующими юридическими правами на показ.

Воронков добавил, что договоренности между Warner Bros. и дистрибьюторами в стране были достигнуты еще до 2 марта. Кинотеатры получат лицензионные отчисления за показ по счету "О", учрежденному специально для компаний из "недружественных" стран.

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Видео: YouTube / Binge Watch This