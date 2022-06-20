"Бэтмена" с Робертом Паттинсоном покажут в российских кинотеатрах

Фильм Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли официально выйдет в российских кинопрокат не смотря на решение Warner Bros. об уходе из страны. О этом сообщил представитель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в интервью газете "Ведомости".
По словам руководителя, супергеройский фильм можно будет увидеть на экранах примерно трети площадок в стране, которые обладают соответствующими юридическими правами на показ.
Воронков добавил, что договоренности между Warner Bros. и дистрибьюторами в стране были достигнуты еще до 2 марта. Кинотеатры получат лицензионные отчисления за показ по счету "О", учрежденному специально для компаний из "недружественных" стран.
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Видео: YouTube / Binge Watch This
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