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Netflix представил тизер второй части четвертого сезона "Очень странных дел"

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Премьера финальных серий состоится 1 июля.

Netflix представил тизер второй части четвертого сезона сериала "Очень странные дела".

Ролик был представлен на панели GEEKED WEEK. Во второй части сезона выйдут две серии, которые продолжат историю героев, обнаруживших нового монстра из мира Изнанки. Также финал сезона продолжит историю с побегом из тюрьмы на Камчатке.

Вторая часть четвертого сезона "Очень странных дел" выйдет 1 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном.

Видео: YouTube / Stranger Things

Теги: netflix, очень странные дела, тизер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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