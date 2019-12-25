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Тихановская высказалась об отношениях с Россией
Сегодня, 16:16
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matveyvn

Тихановская высказалась об отношениях с Россией

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Оппозиция в Белоруссии не соглашается с пророссийским взглядом.

Главный конкурент Александра Лукашенко на выборах в Белоруссии Светлана Тихановская высказалась об отношениях с Россией. Она сделала это в беседе с изданием Lenta.ru.

Она считает, что странам не стоит углубляться в интеграцию в рамках Союзного государства.

Потому что Беларусь — это суверенная страна.

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии

Она подчеркнула, что республика хочет быть независимой, при этом искать друзей, а не врагов среди других государств. По мнению Тихановской, Россия и Белоруссия должны строить дружеские отношения. Она заявила, что эти две страны никуда друг от друга не денутся.

Тихановская подчеркнула, что оппозиция в Белоруссии не соглашается с пророссийским взглядом, который говорит, что республика должна зависеть от РФ.

Ранее главная соперница Лукашенко заявила о желании жарить котлеты вместо власти.

Теги: белоруссия, выборы президента белоруссии, светлана тихановская
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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