Главный конкурент Александра Лукашенко на выборах в Белоруссии Светлана Тихановская высказалась об отношениях с Россией. Она сделала это в беседе с изданием Lenta.ru.
Она считает, что странам не стоит углубляться в интеграцию в рамках Союзного государства.
Потому что Беларусь — это суверенная страна.
Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии
Она подчеркнула, что республика хочет быть независимой, при этом искать друзей, а не врагов среди других государств. По мнению Тихановской, Россия и Белоруссия должны строить дружеские отношения. Она заявила, что эти две страны никуда друг от друга не денутся.
Тихановская подчеркнула, что оппозиция в Белоруссии не соглашается с пророссийским взглядом, который говорит, что республика должна зависеть от РФ.
Ранее главная соперница Лукашенко заявила о желании жарить котлеты вместо власти.
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