Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи

Светлана Тихановская попросила канцлера Германии донести до президента Белоруссии посыл активистов.

Соперница Александра Лукашенко на президентских выборах попросила Ангелу Меркель о помощи. Об этом Светлана Тихановская заявила в интервью для немецкого издания Bild. По словам женщины, она хочет добиться проведения в Белоруссии справедливых выборов.

Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, — это справедливые выборы Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии

По словам Тихановской, действующий глава Белоруссии "опустошил" страну. Она добавила, что из-за действий Лукашенко ему приходится переживать за собственную жизнь.

Напомним, что Александр Лукашенко баллотируется в президенты республики в шестой раз. Светлана Тихановская стала кандидатом после того, как ее муж - блогер Сергей Тихановский был арестован. Он хотел баллотироваться на выборы самостоятельно.

На митинге соперницы Лукашенко задержали 18 человек.

Видео: Youtube/Страна для жизни



