Лукашенко: Белоруссия стала экспериментальной площадкой для "броска на Восток"

Политик назвал республику "полигоном" для Запада.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика стала экспериментальной площадкой для "броска на Восток". О такой позиции политик рассказал на заседании в местном парламенте перед членами Конституционной комиссии и представителями органов управления. Спикер заметил, что один из экстремистских Telegram-каналов "вовсю работает" против РФ, указав на истинную цель стратегов с Запада.

Идет поиск новых уязвимостей, и это направлено не только на нас. Мы для них – полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что массовые протесты в Белоруссии начались после 9 августа 2020 года. В тот день состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал 80,1 процентов голосов избирателей. Оппозиция считает, что на самом деле победила Светлана Тихановская. Для разгона мирных шествий белорусские силовики использовали спецсредства и спецтехнику.

Лукашенко объяснил высылку всех латвийских дипломатов.

Видео: Telegram/Пул Первого