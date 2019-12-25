Глава Белоруссии заявил, что власти республики поступили как представители настоящего суверенного государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил высылку всех латвийских дипломатов. В рамках выступления в республиканском парламенте политик подчеркнул, что Минск поступил так, как должно поступать любое суверенного государство.

Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что глава Риги Мартиньш Стакис сообщил журналистам о том, что среди национальных флагов стран, которые представляют команды на Чемпионате мира по хоккею, вместо государственного флага Белоруссии власти столицы Латвии подняли бело-красно-белый флаг, который использует оппозиция режима Лукашенко. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей считает данный инцидент со стороны Риги актом вандализма. Дипломаты вызвали посла Латвии, которого уведомили о необходимости высылки всех сотрудников дипломатических ведомств Латвии в течение 24 часов. Аналогичная мера была предпринята и со стороны Риги.

Фото: Telegram/Пул Первого