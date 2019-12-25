Латвия высылает посла Белоруссии и всех дипломатов

Министерство иностранных дел Латвии заявило о выдворении посла и всех дипломатов посольства Белоруссии в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря латвийского ведомства Яниса Бекериса.
По его словам, такой шаг предпринят в ответ на требование властей Белоруссии покинуть территорию республики послу и всем сотрудникам дипмиссии Латвии из-за инцидента с белорусским флагом на ЧМ по хоккею в Риге.
В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Белоруссии для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений.
из сообщения МИД Латвии
Напомним, накануне в Риге мэр города Мартиньш Стакис совместно с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем заменил государственный флаг Белоруссии на "оппозиционный" бело-красно-белый. Он подчеркнул, что этот флаг символизирует солидарность Риги с белорусским народом.
Ранее мы сообщали, что инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею рассмотрят на заседании Рижской думы.
Фото: pixabay.com
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