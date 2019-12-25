В ЕС решили закрыть европейское небо для самолетов Белоруссии

Лидера стран потребовали срочного расследования инцидента, связанно с самолетом Ryanair.

Европейский союз запретит авиакомпаниям Белоруссии использовать воздушное пространство стран ЕС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля по итогом проведенного саммита.

Согласно данным этого заявления, также будет запрещен доступ белорусским самолетам в аэропорты стран Евросоюза. Решение пока не вступило в силу.

Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета Белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты [стран] ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями. из итогового заявления

Напомним, 23 мая воздушное судно авиакомпании Ryanair совершило экстренную посадку в Минске после анонимного сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель запрещенного на территории Белоруссии Telegram-канала NEXTA. Он был задержан сотрудниками милиции. Страны ЕС призвали Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот инцидент.

Ранее в Риге белорусский государственный флаг заменили на "оппозиционный".

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