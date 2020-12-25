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Лукашенко: Белоруссия больше не сможет быть такой, как раньше

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Страна точно станет лучше, уверен президент.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не сможет быть такой, как во время до президентских выборов в 2020 году. Об этом Лукашенко рассказал во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы в Минске.

Президент отметил, что белорусы – "неглупые люди", которые пройдут текущий период политических протестов в стране, считает глава государства.

Ранее президент Белоруссии рассказал об отношениях с Римско-Католической церковью (РКЦ) в контексте вопроса с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, а также заявил о задержании в стране террористической группы.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: белоруссия, выборы, лукашенко
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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