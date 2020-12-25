Лукашенко: Белоруссия больше не сможет быть такой, как раньше

Страна точно станет лучше, уверен президент.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не сможет быть такой, как во время до президентских выборов в 2020 году. Об этом Лукашенко рассказал во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы в Минске.

Президент отметил, что белорусы – "неглупые люди", которые пройдут текущий период политических протестов в стране, считает глава государства.

Ранее президент Белоруссии рассказал об отношениях с Римско-Католической церковью (РКЦ) в контексте вопроса с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, а также заявил о задержании в стране террористической группы.

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