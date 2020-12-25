Лукашенко рассказал об отношениях с Римско-Католической церковью в контексте вопроса с архиепископом Кондрусевичем

Президент назвал Папу Римского, обратившегося к нему по этому вопросу, «нашим человеком».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отношениях с Римско-Католической церковью (РКЦ) в контексте вопроса с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем. Об этом президент страны рассказал во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы в Минске.

Лукашенко "честно и искренне" рассказал о своих отношениях с церковью, представитель которой обратился к главе государства по вопросу возвращения на родину католического архиепископа. Президент назвал Папу Римского, обратившегося к нему по этому вопросу, "нашим человеком".

Архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич вернулся в Белоруссию 24 декабря. Лукашенко рассказал, что в письме от Папы Римского, содержание которого он прочел при спецпосланнике главы РКЦ Клаудио Гуджеротти было высказано предложение вернуть Кондрусевича на родину к католическому Рождеству. В своей речи президент Белоруссии заявил, что ему показалось что верующие "нормально это оценят".

Въезд в Белоруссию для Тадеуша Кондрусевича был аннулирован после его поездки в Польшу. В конце августа его не впустили в страны, а позже аннулировали белорусский паспорт. В сентябре Лукашенко говорил, что архиепископ "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".

На возвращении Кондрусевича в Белоруссию настаивали Ватикан и Госдепартамент США.

В интервью польскому телеканалу TV Trwam Кондрусевич заявил, что президентские выборы в стране 9 августа прошли "нечестно" и осудил насилие в отношении протестующих.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании в стране террористической группы.

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