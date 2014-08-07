Американский президент-республиканец Дональда Трампа смутил вопрос местной журналистки с телеканала ABC News Марты Раддац о том, какую роль лидер Белого дома сыграл в процессе избрания нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане. Иностранный политик прокомментировал ситуацию в собственной социальной сети The Truth. По мнению главы государства, корреспондентка просто была "помешана" на его личности.
Этот вопрос вырвался из ниоткуда, но он был в ее помешанном на Трампе уме.
Дональд Трамп, глава США
Ранее Дональд Трамп заявил, что киевский режим должен немедленно согласиться на российское предложение о проведении мирных переговоров без предварительных условий в Стамбуле. Он также пообещал аудитории опубликовать в ближайшее время "правду", которая окажет большое влияние на мировое сообщество.
Трамп не планирует посещать Израиль в ходе поездки на Ближний Восток.
Фото и видео: YouTube / Sky News Australia
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