Глава США оценил нового главу Святого престола, которого ранее выбрал конклав в Ватикане.

Американский президент-республиканец Дональда Трампа смутил вопрос местной журналистки с телеканала ABC News Марты Раддац о том, какую роль лидер Белого дома сыграл в процессе избрания нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане. Иностранный политик прокомментировал ситуацию в собственной социальной сети The Truth. По мнению главы государства, корреспондентка просто была "помешана" на его личности.

Этот вопрос вырвался из ниоткуда, но он был в ее помешанном на Трампе уме. Дональд Трамп, глава США

Ранее Дональд Трамп заявил, что киевский режим должен немедленно согласиться на российское предложение о проведении мирных переговоров без предварительных условий в Стамбуле. Он также пообещал аудитории опубликовать в ближайшее время "правду", которая окажет большое влияние на мировое сообщество.

Трамп не планирует посещать Израиль в ходе поездки на Ближний Восток.

Фото и видео: YouTube / Sky News Australia