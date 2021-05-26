Трамп не планирует посещать Израиль в ходе поездки на Ближний Восток

Глава США рассказал о своем визите на Ближний Восток.

Американская администрация уведомила общественность о том, что президент-республиканец Дональд Трамп в период с 13 по 16 мая совершит рабочую поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит территорию Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. При этом иностранный политик из Вашингтоне не планирует совершать поездку в Израиль во время ближневосточного турне, которое состоится на следующей неделе.

Мы не планируем останавливаться в Израиле, но в какой-то момент обязательно это сделаем, однако не во время этой поездки. Дональд Трамп, глава США

По сведениям новостного портала Axios, американский лидер в ходе пребывания в Саудовской Аравии будет участником ряда встреч с главами государств. В мероприятии по официальному приглашению наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда могут быть задействованы политические лидеры стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Туда, кроме самой Саудовской Аравии, входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман. Предполагается, что формат состоится 14 мая.

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Фото и видео: Белый дом