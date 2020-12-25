Лукашенко заявил о задержании в Белоруссии террористической группы

Президент рассказал, что группа террористов везла оружие через Украину.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании в стране террористической группы. Участники группы во главе с Николаем Автуховичем готовили теракты по всей республике, сообщило информагентство "БелТА" 25 декабря. Об этом президент страны рассказал во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы в Минске.

Лукашенко рассказал, что властям стали известны все каналы террористов. Президент отметил, что группа "тоннами везла оружие через Украину". Глава государства поблагодарил правоохранительные структуры за работу и обратил внимание, что в стране пресечение противоправной деятельности находится на жестком контроле.

Участники террористической группы во главе с Николаем Автуховичем в количестве восьми человек были задержаны в Белоруссии в начале декабря. Группу отправили в СИЗО. На видео телеканала "Беларусь-1" один из задержанных расскзал, что под руководством Автуховича в Гродно и Гродненской область подорвали автомобиль сотрудника милиции, а также подожжены дом и другой автомобиль. Происшествия случились в октябре и конце ноября 2020 года.

Дело об "умышленном уничтоженим либо повреждении имущества" было переквалифицировано на "акт терроризма".

Белорусские правозащитники признают Автуховича политзаключенным.

Ранее президент страны заверил, что все белорусы смогут привиться от COVID-19. Лукашенко на совещании по вопросам разработки противовирусных препаратов и локализации иностранных вакцин уверил, что республика будет обеспечена вакциной от коронавируса. Он заметил, что каждый желающий получит к ней доступ.

Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА