Политик отметил, что все желающие получат доступ к вакцине.

Александр Лукашенко заверил, что все белорусы смогут привиться от COVID-19. Слова политика привели журналисты Sputnik Беларусь. Спикер на совещании по вопросам разработки противовирусных препаратов и локализации иностранных вакцин уверил, что республика будет обеспечена вакциной от коронавируса. Он заметил, что каждый желающий получит к ней доступ.

Вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало - страна будет обеспечена вакциной, и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ" Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что 21 декабря глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич рассказал о выдаче российской вакцине "Спутник V" регистрационного удостоверения. Теперь препарат может использоваться на территории республики. Массовая вакцинация населения запланирована на начало января 2021 года. на базе местного производства будет налажена технология производства российской вакцины.

Лукашенко считает, что в Белоруссии пытаются нарушить межрелигиозный мир.

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