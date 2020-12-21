В этой ситуации должность уполномоченного по делам религий и национальностей крайне важна.

Александр Лукашенко считает, что в Белоруссии пытаются нарушить межрелигиозный мир. Он подчеркнул, что власти республики не вмешиваются в чувства людей, однако обязаны защищать государство.

Все верующие живут в белорусском государстве, наши верующие. И все лидеры конфессий тоже живут в этом государстве. Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что в этой ситуации должность уполномоченного по делам религий и национальностей крайне важна. Лукашенко назначил на этот пост Александра Румака, так как он "сможет работать со всеми конфессиями". По словам политика, межрелигиозный мир в республики будут стараться нарушить.

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