У заказника "Мшинское болото" засняли подготовку лося к зиме

Сохатого, который активно искал пищу, обнаружил беспилотный летательный аппарат.

Перед зимним сезоном на дорогах Ленобласти всё чаще можно встретить лосей в дневное время. Одного из сохатых, который готовится к приходу холодов, заснял беспилотный летательный аппарат на территории заказника "Мшинское болото". Об этом сообщила пресс-служба СЗМУ Росприроднадзора.

Специалисты пояснили, что в тёплое время года лоси предпочитают искать себе пропитание ночью, однако сейчас они всё чащевыходят из чащи в светлое время суток, чтобы максимально сохранить тепло с ночным понижением температуры.

Несмотря на то, что гон лосей близится к завершению, водителей предупреждают, что опасность встречи с животными на дороге сохраняется.

Ранее перемахнувший через дорогу лось напугал автомобилистов в Сосновом Бору.

Видео: Telegram / RPN_SZFO