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Перемахнувший через дорогу лось напугал автомобилистов в Сосновом Бору

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Огромного сохатого уже ни раз замечали в районе Ленинградской области.

На проезжей части в Сосновом Бору снова был замечен лось. Ролик с сохатым выложили в соцсетях.

Водитель запечатлел животное на участке 9-я школа – Ленинградская, 70 – автозаправка – проезд Энергетиков. Огромный лось совсем не смущался присутствия людей, перемахнув через дорогу.

Отметим, что жители города уже ни раз замечали сохатого – чаще всего он появляется у Ленинградской улицы.

Ранее мы сообщили о том, что измождённый лось в Ленобласти попал в видеоловушку после поединка за самку.

Видео: ВКонтакте / Сергей Вишнев

Теги: дикие животные, ленинградская область, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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