Перемахнувший через дорогу лось напугал автомобилистов в Сосновом Бору

Огромного сохатого уже ни раз замечали в районе Ленинградской области.

На проезжей части в Сосновом Бору снова был замечен лось. Ролик с сохатым выложили в соцсетях.

Водитель запечатлел животное на участке 9-я школа – Ленинградская, 70 – автозаправка – проезд Энергетиков. Огромный лось совсем не смущался присутствия людей, перемахнув через дорогу.

Отметим, что жители города уже ни раз замечали сохатого – чаще всего он появляется у Ленинградской улицы.

Ранее мы сообщили о том, что измождённый лось в Ленобласти попал в видеоловушку после поединка за самку.

Видео: ВКонтакте / Сергей Вишнев