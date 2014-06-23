Перемахнувший через дорогу лось напугал автомобилистов в Сосновом Бору

На проезжей части в Сосновом Бору снова был замечен лось. Ролик с сохатым выложили в соцсетях.
Водитель запечатлел животное на участке 9-я школа – Ленинградская, 70 – автозаправка – проезд Энергетиков. Огромный лось совсем не смущался присутствия людей, перемахнув через дорогу.
Отметим, что жители города уже ни раз замечали сохатого – чаще всего он появляется у Ленинградской улицы.
Ранее мы сообщили о том, что измождённый лось в Ленобласти попал в видеоловушку после поединка за самку.
Видео: ВКонтакте / Сергей Вишнев
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