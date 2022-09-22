Измождённый лось в Ленобласти попал в видеоловушку после поединка за самку

Как рассказал биолог Павел Глазков, у самцов продолжается период активного гона.

Видеоловушка "поймала" в свой объектив лося во Всеволожском районе Ленобласти. Сохатый был измождён после сезонного боя за самку. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в соцсетях.

Специалист подчеркнул, что у сохатых продолжается период активного гона. Самцы в это время максимально агрессивны и практически ничем не питаются, теряя большую массу тела. Чтобы найти свою избранницу, они готовы идти на сотни километров вперёд, издавая при этом характерное призывное мычание.

По словам Глазкова, в лосиных боях сталкиваются только равные по силам соперники.

Ранее биолог объяснил, зачем лоси натирают рога смолой.

Видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков