Бен Уоллес прокомментировал официальную позицию Минобороны Великобритании.

Лондон призвал Вашингтон вернуться в иранскую ядерную сделку. Об этом в эфире местного телеканала Sky News заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По словам чиновника, Соединенное Королевство надеется, что США вернутся в выполнению международных обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий. Лондон также рассчитывает на выполнение обязательств по договору со стороны Ирана.

Мы поддерживаем СВПД, который был попыткой нескольких государств заставить Иран выполнять ядерные условия сделки в обмен на смягчение санкционного режима Бен Уоллес, министр обороны Британии

Эксперт уточнил, что выполнение обязательств по соглашению является наилучшим способом по сохранению мира и стабильности в регионе.

Великобритания создаст национальные силы кибербезопасности.

Фото: Pixabay.com