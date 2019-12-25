Питер Сатклифф отказался от лечения.

В Британии умер от коронавируса "Йоркширский потрошитель". Об этом рассказали журналисты телеканала Sky News. По данным СМИ, серийный убийца по имени Питер Сатклифф отбывал пожизненное заключение. Он скончался в университетской больнице Северного Дарема в 74 года от заражения COVID-19. Мужчина отказался от лечения.

Напомним, что Сатклифф был осужден в 1981 году за убийства 13 женщин и покушения на жизни еще семерых. Нападения происходили в конце 1960-ых годов. Однако первое убийство мужчина совершил только в 1975 году. Жертвой стала 28-летняя мать четверых детей Виломена Маккен из города Лидс. После того, как преступника поймала полиция, "Йоркширский потрошитель"хотел уйти от ответственности. Он говорил о том, что его призывали убивать проституток "божественные голоса".

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