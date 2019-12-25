МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии

Доминик Рааб считает, что дипломаты вели законную деятельность.

МИД Великобритании счел необоснованной высылку двух дипломатов из Белоруссии. Глава внешнеполитического ведомства Доминик Рааб рассказал об этом в Twitter-аккаунте. Ранее пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз рассказал о том, что Минск считает двух дипломатов из Лондона персонами нон грата. Это связано с деятельностью, которая была несовместима со статусом дипломата. Известно, что страну придется покинуть заместителю посла Лизе Тамвуд и военному атташе Тимоти Уайт Бойкотту.

Высылка двух британских дипломатов из Белоруссии за законное наблюдение за протестами совершенно необоснована. Лукашенко не может скрыть давление на его собственный народ. Единственный путь: свободные и честные выборы, а также привлечение к ответственности всех, кто причастен к насилию против демонстрантов Доминик Рааб, глава МИД Великобритании

По словам телеканала ОНТ, с мая 2020 года британские дипломаты встречались с представителями белорусской оппозиции, а также правозащитными структурами. Накануне дипломаты были замечены за наблюдением за акцией протеста в Минске. На данный момент Бойкотт и Тамвуд уже покинули республику.

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