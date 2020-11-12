Медсестре из Великобритании предъявили обвинения в убийстве восьми младенцев

Люси Летсби подозревают также в покушениях на убийство новорожденных.

Медсестре Люси Летби из Великобритании предъявили обвинения в убийстве восьми младенцев. Об этом рассказали представители полиции графства Чешир, расположенного на северо-западе страны. Также подозреваемой предъявлено обвинения в покушении на жизнь еще десятерых новорожденных.

В правоохранительных органах рассказали, что 30-летняя женщина работала в неонатальном отделении больницы Countess of Chester Hospital. Сейчас фигурантка расследования арестована. Ранее медсестру дважды брали под арест, но она выходила на свободу под залог. Днем 12 ноября обвинения против Летби будут формально выдвинуты Уоррингтонским магистратским судом.

Вопросы следствия вызывают случаи гибели младенцев, которые произошли в период с июня 2015 года по июнь 2016 года. В 2017 году больница Countess of Chester Hospital привлекла внимание полиции из-за высоких показателей смертности новорожденных. На телах жертв врачи, помогавшие следствию, нашли нехарактерные травмы.

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Видео: Youtube/BBC News