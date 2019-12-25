Ливия признала ЧВК Вагнера угрозой целостности страны

Глава МВД Ливии заявил, что частная военная компания РФ угрожает целостности государства в Сирте и Джуфре.

Ливия признала российскую частную военную компанию Вагнера угрозой целостности страны. Об этом сообщили журналисты из "Анадолу" в собственном Telegram-канале со ссылкой на главу местного МВД Фетхи Башага.

Эти наемники орудуют в Сирте и Джуфре, что создает риск для целостности Ливии Фетхи Башага, глава МВД Ливии

Министр рассказал, что иностранные государства намерены возобновить боевые действия на территории Ливии из-за неопределенности, связанной с выборами президента в США. Речь идет о странах, ранее заявивших о поддержке армии Халифы Хафтара. Военные планируют атаковать Триполи.

Фетхи Башага добавил, что военного пути урегулирования конфликта в Ливии не существует. По словам представителя правительства, жители страны устали от вооруженных нападений и готовы к мирным переговорам.

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