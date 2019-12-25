Ингрида Шимоните уверена, что Вильнюсу нет необходимости в дополнительных поставках вакцины.

Литва отказалась покупать российскую вакцину от COVID-19 даже в том случае, если Евросоюз одобрил российскую заявку на регистрацию "Спутник V". Об этом в интервью местным радиожурналистам рассказала глава правительства Ингрида Шимоните.

Литва не станет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам...Я уверена, что нам нет необходимости Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы

Чиновница пояснила, что в настоящее время Вильнюс имеет определенный портфель препаратов от коронавируса, которые уже зарегистрированы, либо находятся в процессе регистрации, либо могут получить регистрацию в ближайшее время.

Литва в рамках первой прививочной кампании вакцинировала 78,8 тысячи человек (2,82% жителей), во второй - 48,1 тысячи человек (1,72%). Страна использовала 127 тысяч доз из 145,7 тысяч поступивших.

Министр спорта Литвы назвала историческим шансом возможность принять матчи ЧМ по хоккею.

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