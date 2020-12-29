Министр спорта Литвы назвала историческим шансом возможность принять матчи ЧМ по хоккею

Вильнюс готов принять соревнование совместно с Ригой.

Министр спорта Литвы назвала историческим шансом возможность принять матчи Чемпионата мира по хоккею. Об этом журналистам сообщила Юргита Шюгждинене. Чиновница напомнила, что мероприятие будет организовано совместно с Латвией. Сейчас Рига рассматривает предложение Вильнюса принять на своей территории несколько матчей турнира

Хоккейных соревнований такого уровня в нашей стране до сих пор не было, возможность проведения элитного турнира является для Литвы историческим шансом...Наше предложение было оценено положительно, с благодарностью за готовность помочь Юргита Шюгждинене, министр спорта Литвы

В министерстве считают, что Литва смогла оказать международном сообществу, что справится с организацией спортивного мероприятия такого высокого класса. В 2018 году страна уже принимала ЧМ по хоккею в группе В первого дивизиона. Этот турнир считается третьим в мировом рейтинге. В прошлом году Литва приняла игры второго дивизиона молодежного ЧМ по хоккею.

МИД Литвы предложил запретить Киркорову въезд в страну.

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