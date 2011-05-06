Стартовал первый в истории Чемпионат мира по геологии в Петербурге

Мероприятие проходит на нескольких площадках города, включая ведущие научные и образовательные учреждения Северной столицы.

Санкт-Петербург стал площадкой для проведения первого официального Чемпионата мира по геологии, организованного Всероссийским научно-исследовательским геологическим институтом им. А.П. Карпинского при поддержке городского правительства.

Как отметил вице-губернатор Алексей Корабельников, проведение турнира подтверждает статус Северной столицы как геологического центра России.

"В соревнованиях участвуют представители более 20 стран, которым предстоит продемонстрировать мастерство в минералогии, изучении горных пород и лабораторных исследованиях" Алексей Корабельников

Корабельников добавил, что чемпионат станет не только проверкой профессиональных навыков, но и важной площадкой для международного научного сотрудничества. Этот турнир будет способствовать углублению геологических знаний и укреплению дружеских связей между представителями разных культур и научных школ.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге продлили режим работы 30 фонтанов.

Фото: Telegram / Корабельников Онлайн