Стартовал первый в истории Чемпионат мира по геологии в Петербурге

Санкт-Петербург стал площадкой для проведения первого официального Чемпионата мира по геологии, организованного Всероссийским научно-исследовательским геологическим институтом им. А.П. Карпинского при поддержке городского правительства.
Как отметил вице-губернатор Алексей Корабельников, проведение турнира подтверждает статус Северной столицы как геологического центра России.
"В соревнованиях участвуют представители более 20 стран, которым предстоит продемонстрировать мастерство в минералогии, изучении горных пород и лабораторных исследованиях"
Алексей Корабельников
Корабельников добавил, что чемпионат станет не только проверкой профессиональных навыков, но и важной площадкой для международного научного сотрудничества. Этот турнир будет способствовать углублению геологических знаний и укреплению дружеских связей между представителями разных культур и научных школ.
Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге продлили режим работы 30 фонтанов.
Фото: Telegram / Корабельников Онлайн
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