МИД Литвы предложил запретить Киркорову въезд в страну

Причина: гастроли в Крыму.

МИД Литвы предложил запретить Филиппу Киркорову въезд в страну. Ведомство планирует попросить департамент миграции включить артиста в список лиц, которым будет запрещено въезжать в республику.

Министерство иностранных дел в понедельник подало в департамент миграции при министерстве внутренних дел Литовской Республики обращение. цитата из сообщения МИД Литвы

Отмечается, что причина запрета в том, что певец во время многократных выступлений в Крыму отрицал территориальную целостность Украины и суверенитет данной страны.

Также в список лиц, которым запрещено посещать Литву, планируют включить Михаила Шуфутинского.

Ранее мы писали, что Литва закупит российские запчасти для ремонта военных вертолётов.

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