Тендер на работы выиграла словацкая компания.

Литва закупит российские запчасти для ремонта военных вертолётов. Об этом рассказали местные журналисты с литовского национального радио. По данным СМИ, борты будут отремонтированы за 6 млн евро словацкой компанией по согласованию с концерном из России. Данные сведения подтвердили представители Минобороны страны.

Покупка услуг была осуществлена путем объявленных переговоров. В них участвовали три поставщика. Контракт подписан со словацкой компанией Letecke opravovne Trencin a.s. Его стоимость составляет 6 001 820 евро. Услуги должны быть предоставлены до 16.11.2021 заявление Минобороны Литвы

Напомним, что государственный тендер выиграла компания из Словакии. В ноябре 2020 года представители фирмы подписали соглашение в Москве с концерном "Ростех". Россияне совместно со словами будут ремонтировать Ми-8, принадлежащие Вильнюсу, а также поставлять запчасти для ремонта боевой авиационной техники.

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