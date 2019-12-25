Политик считает, что ЕС должен начать расследования возможных преступлений против человечности в Белоруссии.

Светлана Тихановская призвала Европу расследовать преступления белорусских властей. Об этом оппозиционный политик сообщила в интервью журналистам из издания Delfi. Она считает, что ЕС должен последовать за теми действиями, которые предпринимает литва в настоящее время.

Мы приветствуем решение генпрокуратуры Литвы начать уголовное расследование по делу Максима Хорошина в рамках универсальной юрисдикции. Мы призываем и другие страны последовать за этой инициативной Литвы и начать расследование преступлений режима против человечности Светлана Тихановская, белорусский политик

Оппозиционерка заметила, что " никто не может быть забыт", имея в виду противоправные действия, которые силовики республики совершали против активистов. С 9 декабря генеральная прокуратура Вильнюса начала досудебное расследование возможных преступлений против человечности по заявлению белоруса Максима Хорошина. Мужчина утверждает, что в Минске его пытали правоохранительные органы.

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Фото: ТГ/Пул Первой