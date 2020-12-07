По его словам, кроме полномочий перейдёт и ответственность.

Александр Лукашенко описал "демократичную схему" распределения полномочий в стране. Он отметил, что в обществе есть на это запрос.

Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим, добавим кому мало. Александр Лукашенко

По его словам, кроме полномочий перейдёт и ответственность.

Лукашенко рассказал, что новая "демократическая схема" предполагает внесение законопроектов правительством, одобрение парламентом, подпись главой государством. По его словам, не должно быть нарушений норм, которые установлены Всебелорусским народным собранием.

Ранее помощник Лукашенко заявил о снижении протестной активности в Белоруссии.

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