Помощник Лукашенко заявил о снижении протестной активности в Белоруссии

Коронавирус лишил некоторых протестующих зрелищ.

Помощник Александра Лукашенко, инспектор по Гродненской области Юрий Караев заявил о снижении протестной активности в Белоруссии в декабре.

Людей, которые выходили на протесты в августе и после, сейчас уже на улицах в том количестве нет. Юрий Караев, инспектор по Гродненской области

По его мнению, в обществе проходит "одурманенность деструктивными телеграм-каналами", которые в начале протеста, отмечает Караев, оказывали серьёзное воздействие. Он отметил, что сейчас белорусы стали лучше оценивать ситуацию.

Караев заявил, что коронавирус лишил некоторых протестующих зрелищ, поэтому они продолжают выходить на улицы. Он считает, что для некоторых граждан аресты, штрафы и задержания уже стали привычным укладом жизни.

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Видео: Youtube/CTVBY