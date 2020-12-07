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Генштаб ВС Белоруссии предупредил об усилении разведки НАТО

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Тенденция по наращиванию иностранного военного присутствия в соседних с Белоруссией странах сохранится.

Генеральный штаб Вооружённых сил Белоруссии предупредил об усилении разведки НАТО. С заявлением выступил начальник его Главного управления Руслан Косыгин.

По его оценке, тенденция по наращиванию иностранного военного присутствия в соседних с Белоруссией странах сохранится. Косыгин подчеркнул, что особенно напряжение вызывает рост военных расходов в данных государствах — в некоторых на 40%.

Деятельность Запада на территории восточноевропейских государств, в том числе Польши и стран Балтии, направлена на подготовку к применению сил.

Руслан Косыгин, начальник Главного управления Генштаба ВС Белоруссии

Он считает, что в ближайшие пять лет Польша планирует увеличить численность армии со 110 тысяч военных до 200. По аналогичной стратегии действуют, по словам военачальника, Латвия и Литва.

Ранее мы писали, что в Минске начались первые задержания на акциях протеста.

Видео: Youtube/CTVBY

Теги: белоруссия, генштаб белоруссии, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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