Точечные задержания прошли в столице и других городах Белоруссии.

В Минске начались первые задержания на акциях протеста. Об этом сообщают издания Tut.by и "Наша Нива".

Участники протестов снова собираются не в центральных точках города. Они выходят на улицы рядом со своими домами. Несмотря на это, несколько человек были задержаны на улице Мястровская на северо-западе Минска. Белорусов задержали у станции метро "Ковальская Слобода", в районе Сухарево и на улице Столетова на востоке. Под раздачу попали и журналисты. Двое сотрудников БелаПАН – Марина Харевич и Сергей Людкевич попались силовикам в Гродно. Их доставили в РОВД Ленинского района.

В Белоруссии произошли сбои в работе Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Читатели Tut.by и Nexta пожаловались на сбои в работе приложения.

Ранее мы сообщили, что Минобрнауки не планирует отменять зимнюю сессию из-за пандемии.

Видео: TUT.BY