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Лукашенко заявил о намерении оспорить в суде санкции МОК

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Белорусский лидер дал понять, что не планировал участвовать в мероприятиях Олимпиады.

Александр Лукашенко заявил, что он намерен оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК) о введении санкций в отношении руководства Национального олимпийского комитета Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина. Что я свою страну защищаю?

Александр Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что он и не собирался участвовать в Олимпиаде. 

Ранее мы сообщали о том, что МОК запретил Лукашенко участвовать в мероприятиях под эгидой организации.

Видео: Telegram/Пул Первого

Теги: лукашенко, олимпиада, санкции мок
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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