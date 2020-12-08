Лукашенко заявил о намерении оспорить в суде санкции МОК

Белорусский лидер дал понять, что не планировал участвовать в мероприятиях Олимпиады.

Александр Лукашенко заявил, что он намерен оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК) о введении санкций в отношении руководства Национального олимпийского комитета Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина. Что я свою страну защищаю? Александр Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что он и не собирался участвовать в Олимпиаде.

Ранее мы сообщали о том, что МОК запретил Лукашенко участвовать в мероприятиях под эгидой организации.

Видео: Telegram/Пул Первого