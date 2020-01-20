В Комздраве рассказали, сколько в Петербурге осталось коек для больных COVID-19

В стационарах развернуто 9 488 инфекционных коек.

В петербургских стационарах развернуто 9 488 инфекционных коек для больных коронавирусом. Утром были свободны 1 800 коек. Об этом 20 октября в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Власти рассчитывают, что 1 800 коек хватит на неделю.

Нам не потребуются новые коечные мощности. А если и потребуются, то у нас есть сейчас пока еще не задействованный полностью комплекс "Ленэкспо". Поэтому мы можем разворачивать исходя из потребности Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению Петербурга

За сутки в стационары поступили 499 человек (накануне – 354 петербуржца), а выписались 529 человек. Сегодня в стационарах находятся 7 523 человека.

В настоящее время Петербург находится на втором месте среди городов России по суточному числу заболевших ковидом. За сутки коронавирусом заболели 3274 петербуржца, 3083 человека выздоровели и 62 человека умерли.

Фото: Piter.TV