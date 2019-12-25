За сутки в коронавирусные стационары поступило почти 500 петербуржцев

Сегодня в больницах свободно 37,3% коечного фонда.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 20 октября. Согласно документу, в городе вновь выросло суточное число госпитализированных с COVID-19 – за сутки в стационары поступили 499 человек (накануне – 354 петербуржца), а выписались 529 человек.

Сегодня в коронавирусных больницах свободно 37,3% коечного фонда (накануне – 38,2%). В стационарах находятся 7 523 человека, из них 698 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 356 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 394 человека, в "Заре" – 609 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 204 человека. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 36 593 человека.

В настоящее время Петербург находится на втором месте среди городов России по суточному числу заболевших ковидом. За сутки коронавирусом заболели 3274 петербуржца, 3083 человека выздоровели и 62 человека умерли. В связи с ростом заболеваемости ковидом власти Петербурга не исключают объявление нерабочей недели из-за заболеваемости COVID-19.

Фото: Piter.TV