В Петербурге не исключают объявление нерабочей недели из-за заболеваемости COVID-19

Власти Петербурга рассмотрят вопрос о нерабочих днях в связи с повышенной заболеваемостью СOVID-19. Об этом сказал вице-губернатор Олег Эргашев, его слова передал "Интерфакс".
Конкретного решения пока не принято. Эргашев пообещал полностью выполнить поручение президента РФ и председателя правительства.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации было решено ввести новые ограничительные меры. С ноября горожанам понадобятся QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании. ПЦР-тест не подойдет.
Напомним, накануне вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить в России нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Сегодня этот вопрос будет обсуждаться с Владимиром Путиным.
Фото: Piter.TV
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