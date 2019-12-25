В Петербурге не исключают объявление нерабочей недели из-за заболеваемости COVID-19

В городе каждый день регистрируют более 3 тысяч новых заболевших.

Власти Петербурга рассмотрят вопрос о нерабочих днях в связи с повышенной заболеваемостью СOVID-19. Об этом сказал вице-губернатор Олег Эргашев, его слова передал "Интерфакс".

Конкретного решения пока не принято. Эргашев пообещал полностью выполнить поручение президента РФ и председателя правительства.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации было решено ввести новые ограничительные меры. С ноября горожанам понадобятся QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании. ПЦР-тест не подойдет.

Напомним, накануне вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить в России нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Сегодня этот вопрос будет обсуждаться с Владимиром Путиным.

Фото: Piter.TV