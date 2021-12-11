Петербург вновь оказался на первом месте по заболеваемости коронавирусом

В городе насчитывается 83 смерти от COVID-19 за сутки.

За прошедшие сутки в Петербурге было выявлено 9794 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель по стране. Для сравнения, в Москве за последние 24 часа выявили 5664 новых случаев инфицирования. Об этом сообщает опершатб по борьбе с инфекцией.

В целом по России за последние 24 часа COVID-19 заразились более 137, 6 тыс. человек. При этом выздоровели более 179,2 тыс. пациентов, а скончались – 785. В Петербурге умерли за сутки от коронаивруса 83 человека.

В России с начала пандемии коронавирусом заразились более 15,7 млн человек.

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